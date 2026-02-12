Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован на Олимпиаде-2026.

Соответствующий указ главы государства гласит:

«Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста».

В документе уточняется, что награда присуждена за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Напомним, Гераскевич прибыл на Олимпиаду-2026 со «шлемом памяти», на котором были размещены фотографии более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в результате российского полномасштабного вторжения. Международный олимпийский комитет (МОК) расценил этот жест как политическую пропаганду, сославшись на нарушение статьи 50 Олимпийской хартии, запрещающей политические или религиозные призывы на спортивных аренах.