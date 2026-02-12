В селе Гарачала Сальянского района 11-летний ребёнок скончался от пищевого отравления, сообщает АПА.

Минувшей ночью с пищевым отравлением в Ширванскую городскую больницу обратились четверо членов одной семьи — жители села Сараханбейли Сабирабадского района.

После промывания желудка трое членов семьи были выписаны домой. Однако состояние 11-летнего Джафарова Гусейна Джаваншир оглу (2015 г.р.) ухудшилось, и его вновь доставили в больницу. Примерно в 15:00 ребёнок скончался до оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной отравления стало употребление консервированных овощей. По факту проводится расследование.