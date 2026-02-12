Историк Филипп Экозьянц комментирует слова вице-президента США Джеймса Вэнса о том, что Армения — одна из древнейших христианских стран. По его мнению, Вэнс говорит именно о территории, а не о народе.

Экозьянц в своей публикации в «Фейсбуке» отмечает, что «Великая Армения» — это древний географический регион, а не современное государство. Он подчеркивает, что термин «армяне» в старых европейских словарях XVI–XVIII веков обозначал всех жителей этого региона, вне зависимости от религии. Более того, в XVII веке армянами нередко называли и мусульман, проживавших на этой территории.

Minval Politika публикует его мнение без сокращений:

Вице-президент США Джеймс Вэнс сказал:

«Армения – это одна из самых древних христианских стран во всём мире; настоящий фундамент христианской цивилизации и культуры. Будучи глубоко верующим христианином, я понимаю значение этой страны для всего мира и для религии, которую разделяют премьер-министр и я».

Обратите внимание, Вэнс не говорит об армянском народе, он говорит о стране, о территории. И действительно, согласно преданию, апостолы проповедовали на территории Армении, обращая местное население в христианскую веру. Сегодня мы, армяне, ошибочно считаем себя единственными потомками тех первых христиан Армении, а Республику Армения наследницей всей территории Армянского нагорья, которое называли Великой Арменией.

Почему ошибочно? Чтобы это понять, нужно ответить на 2 вопроса:

Первый вопрос: что такое Великая (или Большая) Армения, где, согласно древним текстам, первые христиане распространяли свою веру?

Великая Армения – это физико-географический регион с границами, которые не менялись в течение всей известной истории, поскольку были не политическими, а естественными. Политические (или государственные), как известно, менялись практически после каждой войны. Таким образом, государство Армения, которое существует сегодня, не может быть наследником огромного природного региона только потому, что их названия совпадают. Очень важно понимать, что Большая Армения и государство Армения – это два совершенно разных понятия.

Второй вопрос: кого называли армянами?

Самые ранние толковые словари, дошедшие до нас, в которых есть ответ на этот вопрос, датируются XVI-XVII веками. В них написано, что армяне – это жители Армении: не государства, (поскольку такого государства в то время не существовало), а природного региона Великая Армения.

Onomasticon propriorum nominum, Konrad Gessner, издания 1544, 1551 гг

«Армяне – это народ, который проживает в данном регионе (в Армении)».

Lexicon Universale Historico Geographico; Hofmann, Johann Jakob, 1698 г

«Армяне – это люди, населяющие Армению».

Dictionnaire Geographique Universel, 1750

«Arméniens – c’est proprement le nom des peuples de la Grande Arménie – армяне – это собственно название народов Большой Армении»

Le Larousse pour tous nouveau: dictionnaire encyclopédique, 1907-1910 гг «Армянин – тот, кто из Армении».

В XVII веке термин «армяне» получил ещё одно толкование – так стали называть христианскую секту, которая проповедовала на территории Армянского нагорья.

Словарь Бруассиньера, изданный в 1644 году:

Dictionnaire théologique, historique… / Juigné-Broissinière, 1644

(Статья «Армяне» следует за статьей «Армения», где её границы полностью совпадают с границами Армянского нагорья).

«Армяне – народы этой большой страны Армения, которые большей частью являются подданными Великого султана… Что касается религии, то большая часть армян являются магометанами. Однако есть здесь множество христиан из секты, которую также называют «армяне».

Обратите внимание, здесь говорится, что большая часть армян являются мусульманами.

Тот факт, что армянами прежде называли всех без исключения жителей Великой Армении, подтверждают и труды армянских авторов. Аракел Даврижеци, описывая переселение армян шахом Аббасом вглубь Персии (Сефевидского царства), сообщает:

«Поэтому и приказал выселить всех жителей Армении — и христиан, и евреев, и магометан — в Персию»

«Шах приказал под страхом меча, смерти и плена выселить жителей Армении отовсюду, куда только они могли добраться, изгнать их и не оставить ни единой живой души, будь то христианин или магометанин».

Фактическое перерождение армян из всего населения Великой Армении в исключительно христианскую общину произошло в те времена, когда папский Рим и христианские правители Европы решили создать внутреннюю оппозицию в Османской империи, которая противостояла бы Великому султану и одновременно легко управлялась бы из Европы. Для решения этой задачи они выбрали христианскую общину на территории Великой Армении, превратили её в отдельный народ под названием «армяне» и вручили этому народу древнюю историю, которая на самом деле принадлежала не ему одному.