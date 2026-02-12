Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема с изображениями погибших спортсменов на Олимпийских играх в Италии, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Гераскевичу запретили выступать в шлеме с фотографиями атлетов, погибших во время российско-украинской войны. МОК объяснил это нарушением Олимпийской хартии, в частности правила 50, которое запрещает демонстрацию политических или религиозных символов на территории соревнований.

В качестве компромисса спортсмену разрешили надеть черную повязку.

Однако перед заключительными тестовыми заездами он все же использовал шлем с запрещенными изображениями.

27-летний Гераскевич на своей странице в Instagram отметил, что решение МОК «разбивает ему сердце», а президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спортсмену за его поступок.