Вслед за визитом в регион вице-президента США Вэнса о себе на южнокавказском поле заявил Евросоюз. Как сообщается, в мае в Армении пройдёт саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие ряда европейских лидеров. Кроме того, два анонимных источника сообщили BBC, что в ближайшее время будет объявлено о проведении первого саммита ЕС–Армения, также запланированного на май. Один из них связал организацию мероприятия с намерением европейских лидеров публично поддержать премьер-министра Никола Пашиняна перед предстоящим голосованием.

Любопытная, что и говорить, хронология событий. Теоретически — большая геополитика: именно Пашинян ведёт как бы прозападную политику, стремится дистанцироваться от Москвы, и вполне логично, что Евросоюз намерен поддержать его на выборах. Даже если не задумывается о том, что это прямое вмешательство во внутренние дела. На практике никаких необратимых политических шагов в Ереване не приняли. Страна по-прежнему остаётся членом ОДКБ, несмотря на всю «заморозку», и может это членство в любой момент «разморозить».

Тем более Армения и не думает выходить из ЕАЭС: оставшись без «подпитки» в виде внутренних цен на нефть и газ, её экономика просто не выдержит. Российские пограничники с помпой покинули КПП в аэропорту «Звартноц», но границы с Ираном и Турцией по-прежнему охраняют россияне. Наконец, не распущены совместные с Россией группировки сухопутных сил и сил ПВО. Говорить в этом случае о Пашиняне как об убеждённом «западнике» достаточно сложно. Особенно с учётом того, как нынешний премьер Армении после визита Вэнса начал оправдываться и доказывать, что ничего в политике Армении не будет направлено против России.

Куда больше планы Евросоюза похожи на попытку подставить подножку не России, а США, которые активно берутся за освоение региона вообще и Армении в частности. И такое, напомним, в европейской политике происходит не в первый раз. Брюссель регулярно действует в пику Вашингтону. И началось это задолго до Трампа. Так что нынешняя анонсированная активность Евросоюза скорее напоминает попытку конкурировать на армянском поле с США, а не с Россией.

Но куда важнее другое. Ждать, пока в Армении определятся с датой референдума по новой конституции — а это ключевой этап подготовки к подписанию мирного договора, — в Брюсселе не посчитали необходимым. Продвижение мирного процесса интересует евробюрократию исключительно на словах. И самое главное — нет анонсов никаких «европейских» инициатив и мероприятий в Азербайджане.

А вот здесь нужны пояснения. Как показал визит Вэнса, США ведут на Южном Кавказе сбалансированную политику и работают и с Арменией, и с Азербайджаном. А вот Евросоюз видит на карте исключительно «христианскую Армению».

Честно говоря, подобная политика началась не вчера. Достаточно вспомнить скандальную встречу 5 апреля 2024 года, где для Армении было открыто финансирование Европейского фонда мира и ей щедрой рукой предоставили аж 10 миллионов евро на медицинские палатки, не посчитав нужным как-то уравновесить этот шаг на азербайджанском направлении. Не говоря о том, что Армения, которая только несколько месяцев назад окончательно вышла с чужой оккупированной территории, в роли «несчастной жертвы, требующей защиты» смотрелась не очень. Затем руководство Евросоюза сменилось, появилась надежда, что сменится и политика, но этого, увы, не происходит.

При том что коренные интересы Евросоюза требуют именно развития отношений с Баку, но похоже, евробюрократию куда больше волнуют голоса местных этнических армян на ближайших выборах, чем интересы Европы и мир на Кавказе.