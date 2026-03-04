В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Азербайджан осуществляет безопасную эвакуацию граждан страны, чьи рейсы были отменены, из города Джидда в Саудовской Аравии в Баку. Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Так, в ближайшие часы ожидается посадка в Международном аэропорту Гейдар Алиев самолёта Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего AZAL. Эвакуационным рейсом обеспечивается возвращение в страну 209 граждан.

В настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, выполняет рейсы безопасно и планово в ədсоответствии с процедурами, определёнными соответствующими структурами.

Отмечается, что в ближайшие дни планируются эвакуационные рейсы в Баку и из других направлений Ближнего Востока.