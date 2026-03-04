Министерство обороны Турции сделало заявление о перехвате иранского баллистический боеприпаса.

«Баллистический боеприпас, запущенный с территории Ирана и проследовавший через воздушное пространство Ирака и Сирии в направлении Турции, был своевременно обнаружен и успешно перехвачен средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Установлено, что фрагмент, упавший в районе Дёртйол провинции Хатай, относится к ракете-перехватчику, применённой при уничтожении данной цели в воздухе. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут приниматься решительно и без колебаний. Мы напоминаем, что сохраняем за собой право на ответ в случае любых враждебных действий против нашей страны.

Турция призывает все стороны воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. В этой связи консультации с НАТО и другими союзниками будут продолжены», — отмечается в заявлении.