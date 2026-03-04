Танкер шведской компании Stena подвергся атаке иранских вооружённых сил в Персидском заливе, сообщили СМИ. Ранее судно подвергалось преследованию со стороны иранских патрульных катеров.

Инцидент произошёл, когда грузовое судно Stena Imperative стояло в порту Бахрейна. На борту возник пожар, однако экипаж, состоявший из 24 человек, не пострадал — всем была оказана необходимая медицинская помощь.

«Попадания пришлись на несколько судов, но пока не ясно, были ли они атакованы дронами, ракетами или чем-то другим», — отметил генеральный директор Stena Bulk Эрик Хонель.

По данным оманского агентства ONA,такж был атакован танкер под флагом Мальты. Все члены экипажа были спасены и находятся в безопасности.