Экстрадиция российских оппозиционных активистов из Казахстана не носит политического характера. Об этом заявил заместитель генпрокурора РК Галымжан Койгельдиев, передаёт «КазТАГ».

По его словам, при рассмотрении таких дел проверяются возможные риски давления с учётом рекомендаций международных правозащитных организаций, после чего принимается взвешенное решение.

Койгельдиев сообщил, что решение об экстрадиции Юлии Емельяновой принято по общеуголовному обвинению в краже. По делу Мансура Мовлаева, как отметил чиновник, российская сторона предоставила гарантии защиты от ненадлежащего преследования.