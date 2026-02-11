Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США станет очень удачным документом как для республики, так и для всего региона, а также самих США. Так считает к.э.н., доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли, прокомментировавший Minval Pollitika документ, подписанный накануне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

По словам экономиста, неслучайно Хартия была подписана именно в данное время и именно в Азербайджане. Все её подпункты в будущем обеспечат как устойчивое экономическое развитие Азербайджана, так и всего региона и послужат углублению отношений между США и Азербайджаном в целом.

«Если изучить пункты документа, то там есть ссылка на то, что Азербайджан за эти годы показал себя с положительной стороны. Страна создала хороший имидж, поэтому государство с самой крупной экономикой в мире подписывает с нами соответствующую Хартию в сфере безопасности, дипломатии, энергетики, инвестиций и экономики. Это очень важно для нас с точки зрения обеспечения экономической безопасности и экономического развития нашей страны. Если взглянуть более детально, то мы увидим, что, например, сотрудничество в сфере обороны позволяет нам в будущем закупать новейшее оборудование, сотрудничать в сфере оборонной промышленности. Далее подчеркнута наша роль как трансмодального международного коридора, где особо отмечена его значимость. Соединенные Штаты проявляют интерес к вложению инвестиций в сотрудничество с нами. Отдается должное нашей роли в обеспечении энергетической безопасности. Соответственно изъявляется желание сотрудничать с Азербайджаном и в этой области тоже, в плане вложения инвестиций. Кроме того, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта вызывает немалый интерес. Я думаю, что создание в Азербайджане соответствующего центра придаст еще большее значение превращению Азербайджана в энергетический хаб», — сказал собеседник.

Гарибли подчеркнул, что партнёрство в сфере мирной атомной энергетики представляет собой новый этап для страны. По его словам, значимость Азербайджана растёт, особенно на фоне поощрения многими нефтедобывающими государствами развития атомной энергетики в мирных целях. Это, как он отметил, способно придать дополнительный импульс развитию Азербайджана как центра обеспечения энергетической безопасности Европы.

Кроме того, по его мнению, формирующаяся у нас сфера атомной энергетики в будущем станет локомотивом для ряда промышленных отраслей. Он также указал на прогнозируемый рост показателей зелёной энергетики и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Отмечается, что США выражают заинтересованность в сотрудничестве и инвестициях. На первом этапе создание новой энергетической инфраструктуры, по его словам, позволит усилить позиции Азербайджана в мировой экономике. В перспективе развитие широкого спектра новых энергетических отраслей даст стране возможность глубже интегрироваться в глобальную экономику и войти в число развитых государств.

«Я уверен, что все пункты Хартии будут реализованы. На мой взгляд, Азербайджан шагнул в новую стадию развития. Подписание Хартии именно с США и сам факт личного визита вице-президента США в Азербайджан, который прибыл с задачей развивать сотрудничество в этих отраслях, является большой победой для Азербайджана», — сказал Гарибли.

С другой стороны, считает он, США сегодня также заинтересованы в развитии собственной экономики, делая ставку на страны и центры, которые уже обладают положительным имиджем и определённым потенциалом влияния, в частности на Азербайджан в данном регионе. Он отметил, что этот фактор имеет важное значение и для американской стороны. Кроме того, в условиях волатильности мировой экономики инвестиции и сотрудничество со странами, способными обеспечить реальную отдачу, приобретают для США особую значимость.

Он также указал, что роль Азербайджана в мировой экономике продолжает расти, и подписание Хартии именно в текущий период не является случайным. По его мнению, реализация всех её положений в перспективе обеспечит устойчивое экономическое развитие Азербайджана и региона в целом, а также будет способствовать дальнейшему углублению отношений между США и Азербайджаном.

Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США — это рамочный документ о расширении сотрудничества по четырём ключевым направлениям: региональная связность, в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита. Стороны хотят вместе развивать Средний коридор (Транскаспийский маршрут), транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру. Отдельно упоминается проект TRIPP — для обеспечения сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном и усиления транзитного потенциала региона. Также планируется расширение энергетического сотрудничества (нефть, газ, электроэнергия), развитие интерконнекторов, сотрудничество в гражданской ядерной энергетике, транзит критически важных минералов.

Отдельный блок Хартии посвящён экономике, инвестициям и искусственному интеллекту. Азербайджан и США договорились расширять сотрудничество для ускорения экономического роста, привлечения инвестиций и улучшения делового климата. Вашингтон поддерживает дальнейшую интеграцию Азербайджана в мировую экономику и укрепление его роли как энергетического, торгового, финансового и транспортного хаба региона. Стороны намерены наращивать торговлю и инвестиции, развивать партнёрство в сфере ИИ, космической отрасли и цифровой инфраструктуры, включая создание дата-центров. Планируется запуск механизмов поддержки НИОКР, инновационных платформ и инициатив в кибербезопасности для привлечения частного капитала и ускорения коммерциализации технологий. Также предусмотрены обмен опытом, техническая помощь, развитие кадрового потенциала и сотрудничество в области цифровой связности, исследований и внедрения ИИ в Азербайджане.

В Хартии отмечается, что мир на Южном Кавказе соответствует общим интересам Азербайджана и США, а сотрудничество в сфере безопасности укрепляет региональную и международную стабильность. США высоко оценивают вклад Азербайджана в миротворческие миссии. Стороны намерены расширять оборонное сотрудничество, включая продажу оборонной продукции, борьбу с терроризмом, развитие кибербезопасности и защиту критической инфраструктуры, а также поддержку гуманитарного разминирования. Стороны, подтверждая приверженность положениям Хартии, могут создавать рабочие группы по ключевым направлениям.