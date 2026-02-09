Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турции придётся вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие. Комментарий был дан в контексте обсуждения вероятности появления ЯО у Ирана.

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, имеющие проблемные вопросы с Ираном, могут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придётся невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», — отметил Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

На прямой вопрос о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, министр ответил молчанием и улыбкой.