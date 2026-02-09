Вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе посетит Армению и Азербайджан, чтобы продвинуть мирное соглашение и проект «Маршрут Трампа для мира и процветания» (TRIPP), сообщает Reuters.

Инициатива может изменить энергетические и торговые маршруты на Южном Кавказе, позволив Западу обойти Россию и Иран.

Одной из ключевых тем визита станет доступ США к важнейшим минералам. TRIPP рассматривается как транзитный коридор для поставок урана, меди, золота и редкоземельных металлов из Центральной Азии на западные рынки. Аналитики отмечают, что даже ограниченное внимание Вашингтона к региону способно существенно повлиять на баланс сил.