Защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Бахлул Мустафазаде может продолжить карьеру в Китае.

Футболист получил официальное предложение от клуба «Шэньчжэнь Пенг Сити», сообщает «Азериспорт». Китайская сторона также готова выплатить «Карабаху» компенсацию за трансфер игрока, контракт которого с агдамским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Отмечается, что сам Мустафазаде заинтересован в переезде в Азию, и в «Карабахе» не возражают против его ухода. Однако возможный переход будет зависеть от результатов матчей с английским «Ньюкаслом» в плей-офф Лиги чемпионов. В случае выхода в следующий раунд защитнику придется временно остаться в составе команды.

Новый сезон чемпионата Китая стартует 6 марта. Если трансфер состоится, с Мустафазаде планируют подписать контракт по схеме 2+1.