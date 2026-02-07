Корреспондентам распространяющего дезинформацию издания Пегова WarGonzo закрыли въезд в Армению.

Редакция получила ответ СНБ Армении по поводу запрета корреспонденту Дмитрию Селезнёву на въезд в Ереван в ноябре прошлого года.

В ответе говорится, что со стороны журналиста есть “угроза госбезопасности, конституционному строю и ослаблению обороноспособности страны, а также общественному строю Армении”.

В WarGonzo расстроились и заявили, что запрет введён несмотря на то, что Семён Пегов и другие корреспонденты, в том числе и Селезнёв, во время войны в 2020 году работали в Карабахе. ,

«Наш проект имеет большую популярность в армянском народе», — считают они.