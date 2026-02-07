Международный олимпийский комитет (МОК) призвал уважать спортсменов спортсменам, включая атлетов из Израиля. Об этом журналистам заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, передает ТАСС.

Ранее зрители освистали делегацию израильских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане.

«Что касается спортсменов и сборных, нам не хотелось бы, чтобы кто-либо из них сталкивался с неодобрительными возгласами, — сказал Адамс. — Мы ожидаем уважительного поведения по отношению ко всем. Одна из олимпийских идей — спортсменов нельзя наказывать за действ их правительств. И очень важно, чтобы для атлетов создавалась благоприятная среда, чтобы они могли показать себя. Вчера об этом говорила глава МОК. Знаю, что итальянские болельщики любят спорт, когда они увидят великолепные выступления любых команд, я уверен, что они их поддержат».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля