Президент Колумбии Густаво Петро передал президенту США Дональду Трампу список наркобаронов, которых следует арестовать по всему миру, сообщает издание The Hill.

«Их базы находятся за пределами Колумбии, и необходимо совместно проводить скоординированные разведывательные операции в разных странах», — заявил Петро.

Колумбийский лидер уточнил, что предложил Трампу совместную работу по задержанию наиболее влиятельных наркобаронов, которых, по его словам, местом проживания являются Мадрид, Майами и Дубай. Петро отметил, что встреча с американским лидером прошла «позитивно» и включала обсуждение «конкретных проблем и возможных путей их решения».