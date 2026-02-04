Швейцария вошла в первую пятерку стран по показателям экспорта ненефтяной продукции Азербайджана. Как сообщает Minval, по данным обзора экспорта за 2025 год, подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникации, в январе–декабре прошлого года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 8,1% и составил 3,6 млрд долларов США. В частности, Швейцария закупила у Азербайджана серебро, медь, ювелирные изделия и необработанный, нелегированный алюминий, а также лесной орех.

Отмечается, что за отчётный период экспорт продовольственной продукции в разные страны вырос на 18,4%, достигнув 1,2 млрд долларов. В январе–декабре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт сахара увеличился на 57,4%, фруктов и овощей — на 27,4%, алюминия и изделий из него — на 24,2%, хлопчатобумажной пряжи — на 19,3%, продукции химической промышленности — на 8%, растительных и животных жиров и масел — на 2%.

В 2025 году экспорт аграрной продукции вырос на 26,7% и составил 1 млрд долларов, а экспорт агропромышленной продукции достиг 314,7 млн долларов. В целом, за январь–декабрь 2025 года объём ненефтегазового экспорта составил 3,6 млрд долларов. Экспорт продовольственной продукции за указанный период достиг 1,2 млрд долларов, а совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 18,9% и составил 1,3 млрд долларов.

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортированных за отчётный период, первое место заняло золото (326,2 млн долларов), второе — помидоры (томаты) (192,5 млн долларов), третье — карбамид (170,8 млн долларов).

В декабре 2025 года среди экспортированных товаров ненефтяного сектора лидером стала хурма (36,4 млн долларов), на втором месте оказалось золото (29,2 млн долларов), на третьем — очищенный лесной фундук (20,3 млн долларов).

За двенадцать месяцев прошлого года ненефтяная продукция была экспортирована в Россию на сумму 1,2 млрд долларов, в Турцию — на 597,3 млн долларов, в Грузию — на 347,9 млн долларов, в Швейцарию — на 347,8 млн долларов, в Украину — на 201 млн долларов.

В декабре 2025 года объём экспорта ненефтяной продукции составил: в Россию — 96,3 млн долларов, в Турцию — 51,2 млн долларов, в Грузию — 41,4 млн долларов, в Швейцарию — 32,9 млн долларов, в Украину — 10,8 млн долларов.