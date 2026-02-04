Китайский председатель в последние годы проявляет признаки крайней степени паранойи, пришли к выводу аналитики американской разведки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По мнению аналитиков, именно этим может объясняться масштабная чистка в высшем командовании Народно-освободительной армии Китая. В частности, речь идет о деле против заместителя председателя Центрального военного совета генерала Чжан Юся — давнего соратника Си Цзиньпина — а также его союзника Лю Чжэньли.

Происходящее вызвало серьезную обеспокоенность среди американских чиновников и экспертов. Ранее The Wall Street Journal писала, что Чжан Юся якобы обвиняется в шпионаже в пользу США и передаче ядерных секретов. Однако источники NYT из числа действующих и бывших американских должностных лиц утверждают, что не располагают подтверждениями подобных обвинений со стороны Пекина.

Как отмечает издание, для правительства США крайне важно понять истинные причины чисток в китайской армии, а также оценить психологическое состояние китайского лидера. Под его непосредственным контролем находится одна из самых мощных армий мира, а принимаемые им решения оказывают значительное влияние на глобальную экономику и международную безопасность.

Собеседники NYT не исключают несколько возможных объяснений происходящего: Си Цзиньпин может действовать из-за усиливающейся паранойи, стремиться защититься от реального или предполагаемого политического вызова внутри элит либо искренне пытаться бороться с коррупцией в рядах Народно-освободительной армии Китая.