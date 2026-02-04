Электронные письма из недавно обнародованной библиотеки Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что американский финансист на протяжении многих лет пытался организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно материалам Министерства юстиции США, Эпштейн предпринимал активные попытки наладить контакт с российским лидером в период с 2010 по 2018 год. Имя Путина упоминается в переписке не менее 1055 раз. В письмах миллиардер просил своих друзей и политических контактов содействовать организации встречи, которую он объяснял интересом к иностранным инвестициям и экономическим проектам.

Документы также указывают, что Эпштейн с 2010 года пытался получить российскую визу и интересовался, стоит ли ему задействовать так называемых «друзей Путина». В одном из писем 2011 года эмиратскому бизнесмену Ахмеду бин Сулайему он отмечал, что встреча в Сочи маловероятна, поскольку Путин может приехать в США.

Отдельно в переписке обсуждалась возможность выхода на российского президента через бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда, который в тот период занимал пост генерального секретаря Совета Европы. Кроме того, Эпштейн предлагал форматы неформальных ужинов с участием других влиятельных фигур, включая Билла Гейтса, а также высказывал интерес к темам цифровых валют и крупных инвестиционных инициатив.

При этом в публикации подчёркивается: упоминание Путина в письмах Эпштейна не означает его согласия на встречи или какого-либо взаимодействия. Посредники, чьи имена фигурируют в документах, заявляли, что речь шла исключительно о попытках наладить контакты и не сопровождалась неподобающим поведением.

Опубликованные материалы демонстрируют настойчивость Эпштейна и его стремление использовать международные связи для продвижения собственных экономических и политических интересов, однако прямых доказательств контактов с российским президентом в них не содержится.