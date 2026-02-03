Государственный министр Великобритании по вопросам обороны Вернон Коакер провёл в Лондоне переговоры с представителями Азербайджана, посвящённые углублению двустороннего оборонного сотрудничества.

Как сообщил Коакер на своей странице в социальной сети X, встреча стала продолжением его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

«После моего визита в Азербайджан в декабре было приятно приветствовать в Лондоне министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова для обсуждения дальнейшего развития нашего оборонного партнёрства», — отметил он.

В ответ на публикацию госсминистра посол Великобритании в Баку Фергюс Олд подчеркнул, что Лондон и Баку выходят на новый уровень стратегического взаимодействия. «Для нас большая честь принимать в Великобритании азербайджанскую делегацию в сфере обороны самого высокого уровня за последние десять лет. Азербайджан является ценным партнёром в области обороны и безопасности, и мы с гордостью наблюдаем за укреплением и развитием этих отношений», — написал британский дипломат.