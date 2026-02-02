Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор.

«Для меня была честь поговорить сегодня утром с премьер‑министром Индии Моди. Он один из моих самых близких друзей и мощный, уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили многие вопросы, включая торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти и увеличить закупки из США, а также, возможно, из Венесуэлы. Это поможет положить конец войне в Украине, которая продолжается прямо сейчас, где каждую неделю гибнут тысячи людей.

Из дружбы и уважения к премьер‑министру Моди и по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы согласовали торговую сделку между США и Индией, согласно которой США снизят взаимный тариф с 25% до 18%. Индия также намерена снизить свои тарифы и нетарифные барьеры для американских товаров до нуля. Премьер-министр также обязался значительно увеличить закупки американских товаров, включая более 500 миллиардов долларов энергии, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и других товаров.

Наши удивительные отношения с Индией станут ещё крепче. Премьер‑министр Моди и я — люди, которые доводят дела до конца, чего нельзя сказать о большинстве. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.