Параллельно с гуманитарной помощью, которую Азербайджан оказывает Украине на фоне российских обстрелов, сеть SOCAR в Украине тоже активно помогает оказавшимся в тяжелом положении на фоне коллапса энергетической инфраструктуры украинцам.

На сегодняшний день все объекты сети уже функционируют как Пункты несокрушимости, обеспечивая граждан доступом к электроэнергии и связи.

Компания начала дополнительное дооборудование АЗК в Киеве. Кроме базовых услуг, здесь введен расширенный сервис: обустроены специальные зоны для обогрева, обеспечены бесплатные вода и горячий чай, увеличено количество точек подзарядки гаджетов. В компании отмечают, что опыт дополнительного обустройства Пунктов несокрушимости в Киеве является пилотным. В случае поступления запросов от местных общин или органов власти из других регионов Украины, такой формат поддержки будет оперативно масштабирован на всю сеть АЗК.