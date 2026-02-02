Новые файлы Эпштейна включают сообщение о том, что турецкие войска в Катаре предотвратили возможную военную операцию или переворот со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ в 2017 году.

«Поскольку турки находятся внутри, военный вариант больше не является возможным», — говорится в письме.

Напомним, в июне–июле 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет резко разорвали отношения с Катаром и ввели дипломатическую и экономическую блокаду страны из-за разногласий по региональной политике. Турция, один из союзников Катара, усилила своё военное и дипломатическое присутствие в Дохе. Однако официальная позиция Катара отрицала сообщения о реальном перевороте или о прямом участии турецких солдат в его предотвращении. Представительство Катара заявляло, что информация о попытке переворота и роли турецких войск не соответствует действительности, признавая при этом, что дипломатические усилия и поддержка со стороны Турции и других стран помогли снизить риск эскалации.