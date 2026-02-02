Преамбула Конституции Нахчыванской Автономной Республики изменяется: из неё исключаются упоминания Московского и Карсского договоров. Соответствующие поправки предусмотрены проектом конституционного закона «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», рассмотренным во втором чтении на заседании Милли Меджлиса.

В новой редакции подчёркивается, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Основой Конституции названы Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджана от 30 августа 1991 года, Конституционный акт от 18 октября 1991 года и Конституция Азербайджанской Республики 1995 года.

Законопроект был принят парламентом во втором голосовании.