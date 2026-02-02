В Кыргызстане планируют запретить смену пола в документах и проведение соответствующих операций. Законопроект депутата Марлена Маматалиева опубликован для общественного обсуждения на сайте парламента.

В справке к законопроекту указано, что документ направлен на «защиту семьи, демографической безопасности и сохранение традиционных ценностей». Отмечается, что действующее законодательство позволяет менять пол в актах гражданского состояния и паспортах на основании медицинских справок, что, по мнению авторов, «не имеет исторических и культурных корней в обществе» и несёт «риски для демографии, нравственности и национальной безопасности».