Посольство США в Ираке призвало своих граждан немедленно покинуть эту страну и воздержаться от посещения районов, где расположены диппредставительство в Багдаде и консульство в Эрбиле.

Об этом говорится на сайте посольства, передает ТАСС.

«Гражданам США следует немедленно покинуть Ирак. <…> В связи с сохраняющимися угрозами безопасности не следует пытаться посетить посольство в Багдаде или консульство в Эрбиле», — отметили в посольстве.

Также диппредставительство призвало граждан США воздержаться от любых поездок в Ирак. Посольство отметило, что район посольства неоднократно подвергался атакам со стороны различных террористических группировок.

Ранее сообщалось, что здание посольства США в Багдаде подверглось ракетным ударам.