Парламент Албании признал Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом говорится в заявлении парламента.

В документе отмечено, что Албания признаёт Иран страной, поддерживающей терроризм на государственном уровне.

«Парламент Албании объявляет Исламскую Республику Иран государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические методы для достижения своих внешнеполитических целей», — говорится в заявлении парламента.

Отметим, что в 2022 году Албания обвинила Иран в кибератаке на государственные структуры и разорвала дипломатические отношения с Тегераном.