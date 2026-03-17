Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем министра иностранных дел Республики Корея Бэк Чухёном.

Об этом сообщили в МИД.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в политической, экономической, торговой, образовательной, технологичной и других сферах.

Корейская сторона выразила глубокую благодарность за поддержку, оказанную при эвакуации их граждан из Ирана через территорию нашей страны.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.