Кабинет министров Азербайджана принял решение №82 от 17 марта 2026 года, которым внесены изменения в ряд нормативных актов в связи с поправками в бюджетную систему.

Согласно документу, неиспользованные средства государственных фондов по итогам года будут перечисляться в единый казначейский счёт. Речь идёт, в частности, о Фонде охраны и воспроизводства лесов, Государственном фонде охраны окружающей среды, а также фондах, действующих в сфере особо охраняемых природных территорий. Кроме того, уточнены правила использования средств Резервного фонда госбюджета — теперь они распространяются и на Резервный фонд президента.

Также изменения коснулись Государственного фонда охраны труда: порядок использования его средств приведён в соответствие с обновлённым законом «О бюджетной системе».