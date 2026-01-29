Пражская «Славия» принесла извинения болельщикам за разгромное поражение в Лиге чемпионов УЕФА от «Пафоса» и пообещала вернуть деньги за билеты тем, кто приехал на Кипр.

Матч прошёл 28 января и завершился со счётом 1:4. Обе команды не вышли в плей-офф, при этом «Славия» не одержала победы ни в одном из восьми матчей общего этапа.

«Славия» не может так выступать, особенно в Лиге чемпионов. Мы вернём стоимость билетов всем болельщикам, которые прилетели на Кипр, чтобы поддержать нас», — заявили в клубе на официальном сайте.