США продолжают стягивать военные силы к берегам Ирана. Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, президент Дональд Трамп заявил, что в июне 2025 года США «уничтожили ядерные возможности» Тегерана. По его словам, месяц промедления — и Иран мог бы обладать ядерным оружием. После чего добавил: «Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку».

Британская Би-би-си уже представила свой расклад. К берегам Ирана приближается авианосец «Авраам Линкольн». А авианосцы, напомним, не ходят по океану в одиночку — к берегам ИРИ плывёт авианосная группа с эсминцами, другими кораблями сопровождения и, разумеется, истребителями. Именно такие авианосные группы являются сегодня основным силовым инструментом американской политики. Приближение авианосной группы США к берегам Ирана должно означать подготовку к нанесению ракетного удара. Мишенями, скорее всего, будут штабы и командные центры. Именно такой сценарий был реализован во время «12-дневной войны» летом 2025 года. Более того, источники в Белом доме уже поделились с журналистами, что удар по Ирану может быть нанесён в ближайшие 48 часов.

В Иране уже грозят ответными мерами. Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем, заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Первыми двумя фазами, по его словам, стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые протесты, продолжавшиеся в республике с конца декабря. В свою очередь, миссия Исламской Республики в ООН предупредила, что Тегеран в случае нового удара США ответит «как никогда прежде». Наконец, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Али Шамхани — уже рассуждает о том, что Иран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны, и добавляет: «Ограниченный удар — это иллюзия. Любые военные действия США из любой точки и на любом уровне будут рассматриваться как начало войны, и ответные меры будут незамедлительными», — написал Шамхани в X. По его словам, ответ Ирана будет направлен как против США и Израиля, так и против стран, которые поддержат эту агрессию. Что в Тегеране посчитают «поддержкой агрессии» — вопрос, честно говоря, открытый.

Но… Прежде всего, каким бы грозным и эффективным оружием ни были американские авианосные группы, ударить по Ирану Вашингтон мог и без них. У США предостаточно военных баз в регионе, в том числе и вплотную к границам Ирана. Особенно если речь идёт не о масштабном вторжении, а об ударах по командным центрам. Сегодня масштабное сухопутное вторжение явно не на повестке дня. Во всяком случае, в открытой печати нет никаких данных, что в составе авианосной группы к берегам Ирана приближаются десантные корабли. А без них сухопутное вторжение точно не получится.

Наконец, даже в ходе своей встречи со сторонниками в Айове Дональд Трамп не исключил возможности сделки. А это явный сигнал: у Ирана есть шансы избежать нового удара. Тем более что один раз атаку по штабам США уже обещали, но потом остановили — Иран вроде бы пообещал не казнить публично протестующих.

Но самое главное — нет уверенности, что этот самый ракетный удар сработает «как надо». Летом 2005 года задача была другой: уничтожить ядерную программу Ирана и не позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием. И эту задачу действительно можно было решить при помощи точечных ракетных ударов — разрушить предприятия по обогащению урана, ликвидировать, простите за натуралистические подробности, наиболее ценных специалистов — физиков, а заодно и организаторов ядерного проекта из числа элиты того же Корпуса стражей исламской революции. На частоту говоря, многие эксперты ждали демонтажа «режима аятолл» уже тогда. Но этого не произошло.

Теперь же ситуация иная. Речь идёт не о ядерной или ракетной программе — в Иране страны Запада рассчитывают сменить политическую ситуацию. А здесь точечные удары по центрам принятия решений могут и не помочь. Не говоря о том, что официальная пропаганда ИРИ получает самые что ни на есть красноречивые доказательства того, что протестующие якобы работают на США, Израиль и т. д. Отметим в который уже раз: для масштабного политического «перекраивания» Ирана точечных ударов мало — здесь нужно масштабное сухопутное вторжение и долгосрочная операция по выстраиванию новой политической системы, на что США и их союзники вряд ли пойдут. Особенно после провала в Афганистане.

Наконец, в Вашингтоне не могут не понимать, что, какими бы впечатляющими ни были нынешние протесты, их не поддержали на национальных окраинах. А без поддержки национальных меньшинств рассчитывать на перемены в Иране не получится.

На этом фоне весьма вероятно, что Вашингтон и Тегеран всё-таки заключат между собой сделку, и ударов, в том числе демонстрационных и точечных, не будет. Другой вопрос — насколько это продлит жизнь нынешним иранским властям.