В Брянске в результате ракетного удара погибли шесть человек, ещё 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесён по городу, однако точное место атаки он не уточнил. В Советском районе Брянска зафиксировано задымление, жителей призвали ограничить пребывание на улице.

Телеграм-канал Mash утверждает, что удар ракетой Storm Shadow пришёлся по предприятию, связанному с производством микросхем. По данным канала, погибли два человека и около 20 получили ранения, однако официального подтверждения этой информации нет.

Украинский телеграм-канал Supernova+ сообщает, что целью атаки мог быть завод «Кремний Эл».

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесён по предприятию в Брянске, которое, по его словам, производит системы управления для российских ракет.