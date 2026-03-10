Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное снятие санкций с российской нефти станет серьёзным ударом для Киева и опасным сигналом для всего мира.

По его словам, Россия должна продолжать нести финансовые потери из-за санкций, чтобы не направлять бюджетные средства на войну. Зеленский также отметил, что Киеву известно о контактах Москвы и Вашингтона по вопросу возможного смягчения ограничений.

«Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки», — подчеркнул он.

Ранее Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным рассматривает возможность ослабления санкций против российской нефти, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители. Кроме того, на прошлой неделе США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть, уже загруженную на танкеры к 5 марта.