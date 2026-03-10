Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп готов к диалогу с Ираном, однако его результативность остается под вопросом.

«Я думаю, что президент всегда готов к диалогу, но вопрос в том, будет ли он продуктивным», — сказал Уиткофф в эфире CNBC.

По его словам, США уже уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана. В Вашингтоне считают, что действия Тегерана противоречат его заявлениям об отказе от создания ядерного оружия.

Тем временем более половины американских избирателей не поддерживают политику руководства США в отношении Ирана. Согласно опросу NBC, 54% респондентов не одобряют действия Вашингтона, 41% — поддерживают их. Еще 3% заявили, что не сформировали мнение, а 2% затруднились с ответом.