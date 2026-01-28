Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом. Это его вторая поездка в российскую столицу после смены власти в Сирии в декабре 2024 года – первый визит состоялся в октябре минувшего года. По сообщениям СМИ, в рамках поездки запланирована встреча сирийского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Официальные СМИ отмечают, что ключевые темы обсуждения — перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопрос дислокации и дальнейшего пребывания российских военных баз (Хмеймим и Тартус) на территории Сирии.

Minval Politika обратился к экспертам с тем, чтобы узнать их мнение относительно судьбы российского военного присутствия в Арабской Республике, а также получить ответ на вопрос о том, будут ли стороны обсуждать передачу экс-президента Сирии Башара Асада, который получил убежище в РФ после падения режима в стране.

Так, российский политолог, эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев отметил, что вывод российских сил с аэродрома Эль-Камышлы в северо-восточной части Сирии — уже состоявшийся факт.

«По главным пунктам базирования — морскому в Тартусе и аэродрому Хмеймим вопрос как раз требует обсуждения», — добавил он.

По его словам, новые сирийские власти не требуют быстрого сворачивания, и, возможно, даже рассчитывают сохранить какие-то российские силы для уравновешивания других игроков — Турции и Израиля.

«Может быть, это будет понятно по итогам переговоров в Москве. Во всяком случае, для продолжения базирования нужно будет заключить новое соглашение взамен договора от 2015 года», — указал эксперт.

Комментируя возможность передачи Б. Асада, политолог указал, что «если даже тема Асада всплывает, то только в аспекте финансовых средств, которые могли быть выведены или вывезены из Сирии».

«Возвращать Асада в Сирию никто не собирается. Для Сирии гораздо важнее тема закупок продовольствия, нефти, горюче-смазочных материалов и других товаров, которые они снова могли бы получать из России», — заключил Караваев.

Политолог, профессор, заведующий отделением политической истории Университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил считает, что визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву, ставший уже вторым за последние месяцы, отражает стремление сторон зафиксировать новые параметры двусторонних отношений после смены власти в Дамаске.

«Одной из ключевых тем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным станет будущее российского военного присутствия в Сирии. По имеющимся сигналам, речь идет не о полном выводе войск, а о возможном переформатировании формата сотрудничества», — указал эксперт.

Москва, по его мнению, заинтересована в сохранении стратегических объектов на сирийском побережье как элемента региональной стабильности и собственного влияния.

«Дамаск в свою очередь стремится подчеркнуть суверенный характер решений, одновременно не разрывая партнерство с Россией. Вероятным компромиссом может стать обновление двусторонних соглашений с акцентом на легитимизацию и ограничение функций российского контингента», — отметил турецкий аналитик.

Что касается судьбы Асада, политолог заметил, что официально тема возможной передачи бывшего президента Сирии российской стороной не заявлена: «Однако она продолжает рассматриваться экспертами как потенциальный элемент закрытых консультаций».

«В случае обсуждения подобный вопрос мог бы рассматриваться исключительно в рамках более широкой политической сделки, включающей гарантии интересов России в Сирии. Вместе с тем на данном этапе признаков готовности Москвы к экстрадиции Асада в публичном поле не просматривается.

Таким образом, визит аш-Шараа носит прагматичный характер и сосредоточен, прежде всего, на согласовании новой архитектуры российско-сирийских отношений в сфере безопасности и политического взаимодействия, тогда как наиболее чувствительные вопросы, вероятно, остаются за рамками официальных заявлений», — заключил Исмаил.