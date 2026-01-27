Стало известно, в каком дипведомстве продолжил работу Васиф Тагиев, работавший в охране посольства Азербайджане в Иране и проявивший отвагу при обезвреживании террориста во время вооруженного нападения на посольство.

Как рассказала его мать Тарана Тагиева местными СМИ, после нападения её сын перенёс две операции, и из-за огнестрельного ранения в область лица у него сохраняется потеря чувствительности в этой зоне.

По её словам, Васиф Тагиев в настоящее время по собственной инициативе продолжает службу в посольстве Азербайджана в Украине:

«Несмотря на военные условия, он выбрал именно эту страну, потому что свою первую дипломатическую службу проходил в Украине вместе с Орханом Аскеровым (убитым начальником службы охраны посольства Азербайджана в Иране — ред.). Его работа там для нас очень тяжёлая — почти каждый день объявляется воздушная тревога».