Для участия в лотерее на грин-карту Соединенных Штатов, согласно новым правилам, нужно загружать копию паспорта при подаче заявки.

Об этом сообщается в уведомлении госдепартамента, пишет РИА Новости.

«Данное правило вносит изменения в порядок подачи заявления на участие в лотерее. От заявителя требуется предоставить информацию из действующего паспорта и загрузить скан страницы с биографическими данными и подписью в электронную форму заявления, за исключением ограниченного числа случаев», — указано в документе.

Правило вступает в силу 10 апреля и относится к лотерее, победители которой смогут получить грин-карту в следующем году.

Кроме того, вводится плата в размере 1 доллара за каждую заявку. До этого розыгрыш был бесплатным.