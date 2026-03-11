Азербайджан стал островком цивилизации и безопасности в такой сложный период, за что заслуживает похвалы. Об этом заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции, посвящённой Глобальному бакинскому форуму.

По её словам, продолжаются серьёзные конфликты, которые угрожают не только миру, но и общей стабильности и экономическому балансу.

«Это очень трудные времена, вызывающие чувство бессилия. Азербайджан заслуживает поздравлений за то, что стал островком цивилизации и безопасности в такой период. Особенно после того, как ему удалось решить с соседней Арменией проблему, которая долгие годы считалась «замороженным конфликтом». Казалось, что есть возможность оставить позади былые конфликты, прежнюю ненависть, недопонимание, разногласия, преодолеть их и строить будущее на основе того, что нас объединяет, работать на благо большинства.

Однако в 2026 году события развиваются не лучшим образом. Чувство ненависти вновь разгорается.

В этот сложный и напряжённый период я возлагаю большие надежды на данный форум. Надеюсь, что идеи, которые здесь прозвучат, дадут надежду обычным людям в разных уголках мира, обеспокоенным своим будущим и будущим нашей планеты, и покажут, что нужно сделать для того, чтобы сделать ситуацию не хуже, а лучше», — сказала экс-президент Латвии.