Перекрытие Ормузского пролива может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики, и речь идёт не только о росте цен на нефть. Существуют риски усиления инфляции и даже глобального экономического спада. Об этом на пресс-конференции в Баку заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин.

По его словам, пролив играет ключевую роль в мировой энергетике, поскольку через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти. Любые ограничения судоходства, будь то ракетные атаки, морские мины или другие факторы, способны серьёзно нарушить этот поток.

Эксперт отметил, что даже ожидание возможных перебоев уже отразилось на рынке: если несколько недель назад нефть торговалась примерно по 60 долларов за баррель, то сейчас её стоимость превысила отметку в 100 долларов.

Серагельдин подчеркнул, что длительное ограничение судоходства в этом регионе может оказать масштабное влияние на мировую экономику. По его словам, последствия могут проявиться не только в ускорении инфляции, но и в снижении темпов производства во многих странах, что в перспективе способно привести к рецессии.

Он также обратил внимание на глобальный характер проблемы. Поскольку нефть является ключевым товаром мировой торговли, а страны Персидского залива занимают важное место в её поставках, любые перебои неизбежно отражаются на различных секторах экономики.

По словам Серагельдина, последствия могут затронуть не только энергетический рынок, но и сельское хозяйство, а также сферу продовольственной безопасности. Кроме того, возможны колебания на рынках топлива, включая дизель и авиационное топливо.