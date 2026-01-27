В минувшие выходные в Абу-Даби прошли переговоры между Россией и Украиной при участии США. Политолог Сахиль Искандеров в беседе с Minval Politika заявил, что, несмотря на активизацию дипломатических контактов, ожидать прорывных результатов от нынешнего переговорного процесса не стоит.

По его словам, в последнее время прозвучало немало заявлений как со стороны Украины, так и со стороны представителей США, в частности от Стива Уиткоффа, о том, что переговоры между украинской и американской делегациями якобы прошли успешно и значительная часть пунктов возможного мирного соглашения была согласована. Однако, отмечает эксперт, практически сразу после этого американская делегация прибыла в Москву и провела встречи с Владимиром Путиным.

«Несмотря на столь интенсивные контакты, ни после московской встречи Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным, ни со стороны США, ни со стороны России конкретных деталей и договорённостей обнародовано не было», — подчёркивает Искандеров.

Он обращает внимание, что единственное относительно чёткое заявление прозвучало со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который вновь обозначил прежнюю позицию Москвы: для достижения мира украинские вооружённые силы должны покинуть оставшуюся часть Донецкой области и в целом территории четырёх регионов, которые Россия считает своими.

Эксперт скептически оценивает перспективы переговоров в Абу-Даби. По его мнению, Россия не отступает от своих изначальных целей, связанных с военной операцией, и продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом. В то же время украинская сторона во главе с Владимиром Зеленским обозначила территориальный вопрос как «красную линию».

«Для Киева территориальные уступки неприемлемы. Более того, Украина настаивает на прекращении огня по текущей линии соприкосновения, тогда как Россия расценивает такой сценарий лишь как передышку для перевооружения ВСУ», — отмечает политолог.

При этом, по словам Искандерова, взаимные подозрения сохраняются с обеих сторон: Киев опасается, что после закрепления контроля над Донбассом Россия может продолжить продвижение, включая выход к западному берегу Днепра и даже потенциальное вовлечение стран НАТО в конфликт.

Комментируя появившиеся в СМИ публикации о якобы возможном «обмене территориями» на финансовую помощь, эксперт упоминает сообщения, в частности портала Houston, согласно которым в Абу-Даби может обсуждаться пакет в размере около 800 млрд долларов на восстановление Украины в обмен на вывод украинских войск из оставшейся части четырёх регионов.

«Эти сведения основаны на анонимных источниках в администрации США, и пока их нельзя воспринимать как подтверждённую позицию», — подчёркивает Искандеров. По его мнению, даже если подобные предложения действительно существуют, Украина вряд ли согласится на них в ближайшей перспективе.

Эксперт напоминает, что Зеленский ранее допускал возможность обсуждения территориального вопроса лишь при наличии жёстких гарантий безопасности со стороны США, однако это вовсе не означает готовность Киева фактически отказаться от контроля над территориями.

Особо сложной, по мнению политолога, остаётся внутриполитическая ситуация для украинского президента. Он отмечает, что Зеленский оказался в «почти безвыходном положении».

«Если под колоссальным давлением Запада он пойдёт на территориальные уступки, украинский генералитет этого ему не простит. История показывает, что в условиях войны политическое руководство часто становится заложником военных элит», — считает Искандеров.

В то же время отказ от компромиссов может привести к усилению давления уже со стороны Вашингтона. Эксперт допускает, что разговоры о смене власти в Украине и активное раздувание коррупционных скандалов могут быть частью этого давления.

Ситуацию усугубляет и раскол внутри западной коалиции — между США и ЕС, а также внутри самого НАТО. По словам Искандерова, жёсткая линия Дональда Трампа в отношении европейских союзников ослабляет их возможности продолжать безусловную поддержку Киева.

В этом контексте политолог упоминает и «гренландский вопрос», который, по его мнению, постепенно отодвигает украинскую повестку на второй или даже третий план. Он также обращает внимание на нарастающие финансовые трудности в Европе и появляющиеся сигналы усталости от поддержки Украины, приводя в пример сообщения о том, что Дания якобы поднимала вопрос о возврате переданных Киеву самолётов.

Подводя итог, Сахиль Искандеров подчёркивает, что не ожидает существенных результатов от переговоров в Абу-Даби.

«Это, безусловно, шаг в сторону дипломатии, но ключевой вопрос, территориальный, остаётся неразрешённым. Какими бы оптимистичными ни были заявления со стороны Зеленского, Уиткоффа или европейских лидеров, мы слышим их уже давно, а реальных результатов пока нет», — резюмирует эксперт.

При этом, по его словам, позиция Москвы выглядит более последовательной: Россия избегает громких обещаний и не отступает от заявленных целей.

«Остаётся открытым вопрос, ограничится ли Россия только четырьмя регионами или её территориальные амбиции окажутся шире», — заключает политолог.