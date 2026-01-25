В прошлом году объем газа, транспортированного по Южнокавказскому газопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум, увеличился на 103 млн кубометров и достиг 22,933 млрд кубометров. Об этом говорится в информации Корпорации нефти и газа Грузии.

Отмечается, что данный показатель почти в два раза превышает уровень 2020 года, когда по трубопроводу было транспортировано 11,1 млрд кубометров газа.

Южнокавказский газопровод обеспечивает транспортировку газа, добываемого на месторождении «Шахдениз», из Азербайджана в Турцию, а затем на европейские рынки, играя важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона.