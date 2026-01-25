Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в 2025 году 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, говоря о вопросе о территориальной принадлежности Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Сама Фредериксен в интервью NYT отказалась раскрывать подробности диалога с главой американской администрации, заявив, что «телефонный разговор между двумя коллегами должен остаться телефонным разговором между двумя коллегами».

Разговор состоялся 15 января 2025 года. После него в интервью датскому телеканалу TV2 Фредериксен подчеркнула: «Я надеюсь, что все, включая американцев, будут относиться с уважением к тому, что определять и принимать решения о своём будущем будут сами гренландцы, как все народы и народности».