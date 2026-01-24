Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в мире и регионе свидетельствуют о глубоком кризисе глобальной системы.

«Мировой порядок, созданный после Второй мировой войны, трещит по швам. Мы движемся к системе, где главенствует не право, а сила», — подчеркнул он на мероприятии в Айдыне.

Эрдоган отметил, что страны, долгое время находившиеся в комфортных условиях, лишь сейчас сталкиваются с проблемами, с которыми Турция борется многие годы. По его словам, обсуждения на Давосском форуме подтвердили критику Турции в адрес существующего мирового устройства: западные лидеры, ранее восхвалявшие глобальную систему, теперь признают её несправедливость и искажения.

Президент также обратился к ситуации в Сирии. Он напомнил, что на протяжении 13,5 лет Турцию критиковали за поддержку угнетённых в стране, обвиняли в изоляции и вовлечении в региональные конфликты, а также даже в поддержке террористической организации .

«Однако результат оказался другим: жестокий режим пал, репрессии прекратились, и на смену прежнему руководству пришло правительство, дружественное Турции», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Сирия при поддержке Турции быстро восстанавливается, возвращаются безопасность и стабильность, террористические организации постепенно вытесняются армией с освобождённых территорий. Курды, ранее не признававшиеся полноценными гражданами, теперь становятся частью новой Сирии с гарантированными правами.

Эрдоган подчеркнул, что борьба с «ИГИЛ» ведётся более решительно и эффективно, а жители Алеппо, Хамы, Хомса, Африна и Идлиба выражают поддержку Турции, учат турецкий язык и молятся за страну.

Президент заявил, что устранение сепаратистской террористической угрозы на севере Сирии принесёт пользу всему региону. «Единая и безопасная Сирия будет выгодна всем её гражданам», — подчеркнул он.

Эрдоган также предупредил о рисках провокаций и отметил, что все шаги во внутренней и внешней политике Турции тщательно просчитываются, чтобы не нанести ущерба стране и народу. Он выразил надежду, что реализованные проекты принесут пользу региону и стране, и поблагодарил всех, кто принимал участие в их реализации.