Третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными», сообщили мне украинские официальные лица. Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», — написал он.

Между тем, переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби (ОАЭ) завершились, сообщает в субботу Sky News.

«Представители России и Украины провели встречи с посредниками из США. Переговоры завершены», — передает телеканал.

Переговоры шли на протяжении двух дней — пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян «выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения» украинского конфликта.

Представитель Белого дома также заявил в эфире телеканала NBC News, что «трехсторонняя встреча США, Украины и России в Абу-Даби была продуктивной».