Переговорные делегации в Абу-Даби параллельно рассматривают и обсуждают несколько документов, касающихся мирного урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Их [документов] несколько. И территории, и гарантии, и иные аспекты [обсуждаются]», — сказал собеседник агентства.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Для Киева вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным.