Корпус стражей исламской революции Ирана /КСИР/ заявил в пятницу, что за недавними «террористическими» инцидентами в стране стоят 10 иностранных разведывательных служб.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Sepah News, КСИР охарактеризовал эти инциденты как часть провалившегося «американо-израильского плана» по угрозе территориальной и национальной целостности Ирана. В заявлении говорится, что после 12-дневного конфликта в июне был создан иностранный «пункт управления» с целью вызвать внутренний хаос, спровоцировать военное вмешательство и мобилизовать группы, рассматриваемые как угроза. Но в заявлении не представлены доказательства.

КСИР заявил, что с июня по конец декабря прошлого года были успешно сорваны заговоры, задержаны 735 человек, связанные с «антибезопасными сетями», также были проинформированы 11 тыс. «уязвимых лиц» и изъяты 743 единицы незаконного оружия.

Как передает официальное Информагентство IRNA, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал недавние беспорядки «квазипереворотом», поддерживаемым Соединенными Штатами и Израилем. Он высказал эти замечания в четверг во время телефонного разговора со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания (парламент) республики Нуманом Куртулмушем, в ходе которого он поблагодарил Турцию за ее политику невмешательства во внутренние дела Ирана.

В прошлом месяце по всему Ирану прошли протесты, вызванные экономическими проблемами. Впоследствии они приобрели политический характер и переросли в насилие, приведшее к жертвам и порче общественного имущества, мечетей, правительственных зданий и банков. Иранские власти обвинили США и Израиль в подстрекательстве к беспорядкам.