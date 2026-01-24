Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение Мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года.

По его словам, завершённый конфликт был «отвратительной войной», одной из восьми, которые ему удалось остановить, и теперь регион вступил в фазу «процветания и мира».

Трамп также заявил в своей социальной сети Truth Social, что в феврале вице-президент США Вэнс посетит Азербайджан и Армению для развития мирных усилий и продвижения инициативы «Маршрут Трампа» для международного мира и процветания.

Кроме того, он отметил намерение укрепить стратегическое партнёрство с Азербайджаном, заключить «прекрасное соглашение» о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, поддержать договорённости для ведущих американских производителей полупроводников, а также начать продажу Азербайджану оборонного оборудования американского производства, включая бронежилеты и катера, и «многое другое».