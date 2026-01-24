Министр иностранных дел Хакан Фидан предупредил, что Израиль продолжает искать возможность нанести удар по Ирану, заявив, что такая атака может еще больше дестабилизировать и без того нестабильный регион.

В интервью турецкому телеканалу NTV Фидан заявил, что все признаки указывают на то, что Израиль сохраняет намерение начать военные действия против Тегерана.

«Я надеюсь, что они найдут другой путь, но реальность такова, что Израиль, в частности, ищет возможность нанести удар по Ирану», — сказал Фидан.

Отметим, что ряд авиакомпаний отменяют в эти выходные дни рейсы в Израиль. В частности, голландская авиакомпания KLM отменила свои рейсы в Тель-Авив, французская авиакомпания отменила два рейса, которые должны были прибыть в Дубай, British Airways отменила вечерний рейс в Дубай. Появились сообщения, что Тель-Авив не даёт разрешение на посадку четырём самолётам с сотнями пассажиров на борту. Самолёты массово покидают воздушное пространство Израиля прямо сейчас.

Как пишет The Jerusalem Post, США могут атаковать Иран сегодня ночью. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется на Ближний Восток.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании перебрасывают полную эскадрилью истребителей на Ближний Восток.