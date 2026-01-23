НАТО не сможет обеспечить защиту странам-участникам, если США выйдут из Североатлантического альянса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава украинского государства сказал, что сейчас Европа в контексте НАТО находится в ситуации, когда «ты либо привлекаешь США, либо нет».

«Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Это союз, может он сильный, но точно без Америки. Союз без Америки не представляет угрозы России. Не то, что они хотят угрожать… но (он — ред.) не является даже защитой для своих государств, на мой взгляд», — отметил Зеленский.

Также президент обратил внимание, что украинская армия сейчас «самая сильная в Европе», именно поэтому Европа должна поддерживать Украину и беречь ее.

«Потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некому», — сказал Зеленский.