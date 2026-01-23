Украина начала вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, потому что хочет, чтобы там было правительство, во всем послушное руководству Евросоюза.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в ответ на высказывания своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

«Вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое согласится с Брюсселем и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим! Суверенное венгерское правительство по-прежнему будет защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия прежде всего!» — написал Сийярто в Х.

Ранее Сибига, комментируя предупреждение премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще в течение 100 лет, заявил, что «этот план обречен на провал». По его утверждению, в тот день, когда Украина вступит в сообщество, слова Орбана разместят в здании Рады, чтобы «запомнить эту ложь на следующие 100 лет».